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    Економіка та фінанси

    Гройсман пояснив чому держава покладає спецзобов'язання (ПСО) на державні енергокомпанії

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    Під час запуску нового ринку електроенергії з 1 липня, мають бути захищені інтереси споживачів, - Гройсман - Гройсман пояснив чому держава покладає спецзобов'язання (ПСО) на державні енергокомпанії
    Під час запуску нового ринку електроенергії з 1 липня, мають бути захищені інтереси споживачів, - Гройсман

    У секторі газу діє принцип, аналогічний тому, який Кабмін затвердив для ринку електроенергії

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за єдиний підхід у виконанні компенсаторних функцій в сферах газу та електроенергії. Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів, що відбулося 5 червня.

    «То, можливо, змінити систему взагалі на енергоносії в країні? Наприклад, сказати, що державний газ і приватний газ має бути проданий за фіксованою ціною. Може, й так зробити? Тоді це буде абсолютно правильна історія з точки зору балансу. Але з точки зору ринку до нас ніхто не прийде працювати взагалі», - сказав прем'єр, коментуючи пропозицію представника президента в КМУ Андрія Геруса накласти ПСО-зобов'язання на приватні енергогенеруючі компанії.

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    На думку Гройсмана, під час запуску нового ринку електроенергії, мають бути захищені інтереси споживачів.

    «Тому я не хотів би зараз обговорювати цю дискусію. Я говорю тільки єдине. Перше. Парламент визначив, що ринок має бути прийнятий 1 липня і впроваджений в дію. Закон України. У нас немає варіантів сьогодні жодних, як тільки вводити його. Друга позиція, щоби ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання», - підкреслив він.

    Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - «Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів» і «Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами».

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