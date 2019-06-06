Гройсман пояснив чому держава покладає спецзобов'язання (ПСО) на державні енергокомпанії



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Під час запуску нового ринку електроенергії з 1 липня, мають бути захищені інтереси споживачів, - Гройсман

У секторі газу діє принцип, аналогічний тому, який Кабмін затвердив для ринку електроенергії

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за єдиний підхід у виконанні компенсаторних функцій в сферах газу та електроенергії. Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів, що відбулося 5 червня.

«То, можливо, змінити систему взагалі на енергоносії в країні? Наприклад, сказати, що державний газ і приватний газ має бути проданий за фіксованою ціною. Може, й так зробити? Тоді це буде абсолютно правильна історія з точки зору балансу. Але з точки зору ринку до нас ніхто не прийде працювати взагалі», - сказав прем'єр, коментуючи пропозицію представника президента в КМУ Андрія Геруса накласти ПСО-зобов'язання на приватні енергогенеруючі компанії.

На думку Гройсмана, під час запуску нового ринку електроенергії, мають бути захищені інтереси споживачів.



«Тому я не хотів би зараз обговорювати цю дискусію. Я говорю тільки єдине. Перше. Парламент визначив, що ринок має бути прийнятий 1 липня і впроваджений в дію. Закон України. У нас немає варіантів сьогодні жодних, як тільки вводити його. Друга позиція, щоби ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання», - підкреслив він.



Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - «Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів» і «Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами».