З початку року спеціалісти «Дніпропетровськгазу» зафіксували крадіжок газу на майже мільйон грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціалісти АТ «Дніпропетровськгаз» зафіксували 85 фактів несанкціонованого використання споживачами блакитного палива

Недобросовісним споживачам нараховано до сплати 907 тис. грн

З початку 2020 року спеціалісти АТ «Дніпропетровськгаз» зафіксували 85 фактів несанкціонованого використання споживачами блакитного палива. Про це повідомила пресслужба компанії.

Недобросовісним споживачам нараховано до сплати 907 тис. грн. Більшість випадків стосуються втручання в роботу побутових газових лічильників. Загалом, клієнти АТ «Дніпропетровськгаз» компенсують незаконно використаний обсяг природного газу в розмірі 120 тис. м куб. Найбільший штраф за втручання в систему газопостачання сплатить споживач в розмірі майже 200 тис. грн.

«Несанкціоноване втручання у роботу газових мереж – це, перш за все, величезний ризик для безпеки наших споживачів. Дуже часто у місцях несанкціонованих врізок у газопроводи виявляються витоки газу, які можуть призвести до вибухів та фатальних наслідків», – сказав технічний директор АТ «Дніпропетровськгаз» Сергій Бачурін.

За виявленими фактами незаконного відбору блакитного палива фахівці «Дніпропетровськгазу» складають акти про порушення, проводять відключення несанкціонованих споживачів та стягують заподіяні збитки, в тому числі через суд в примусовому порядку. Розмір компенсації розраховується відповідно до вимог Кодексу ГРМ та залежить від конкретного виду порушення: врізка у газопровід, самовільне підключення чи втручання в роботу лічильника. Окрім суми збитків, споживачу доведеться також сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника – його вартість разом із вартістю монтажних робіт.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України« опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 червня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб’єктів. Ціни залежать від умов поставки.