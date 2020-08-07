З початку року «Запоріжгаз» приєднав до газових мереж 120 нових об'єктів



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Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія складає 10 тис. км

У 2019 «Запоріжгаз» доставив 490 тис. своїх клієнтів майже 1 млн куб.м газу

На сьогоднішній день з початку року до системи газопостачання АТ «Запоріжгаз» приєдналося 120 нових об'єктів, зокрема 112 домоволодінь і 8 комунально-побутових об'єктів.

219 заяв на послугу нестандартного приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов обробили співробітники Центру обслуговування клієнтів за минулий рік. В результаті уклали 230 договорів на приєднання до системи газопостачання.

У всіх Центрах обслуговування є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви від клієнтів і допомагають їм оформити необхідні документи. З процедурою приєднання до системи газопостачання можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.

«Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно записатися на прийом в Центр обслуговування клієнтів. На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист, укладає договір і оплачує вартість послуг. Далі за виконанням робіт стежить менеджер, який про все інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів », -- розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Запоріжгаз» Олег Данилов.

Відзначимо, що з 1 січня 2013 року набула чинності нова процедура приєднання до газових мереж, головними перевагами якої стали скорочення термінів і спрощення порядку підключення до газових мереж.

Якщо в документації немає зауважень, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви замовник отримує від газорозподільної компанії проекти договорів, техумов та відповідні рахунки. Роботи по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки відповідно до законодавства виконуються протягом трьох місяців.

Вартість робіт на приєднання встановлює НКРЕКП. Ціна послуг переглядається комісією щороку. На сьогоднішній день, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 12660 грн до 18570 грн (без ПДВ).

АТ «Запоріжгаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.