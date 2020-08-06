РГК провела перші в Україні випробування водню в газорозподільній системі нова енергія



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Наступні етапи дослідницької програми РГК передбачають статичні і динамічні випробування водню

В рамках EU Hydrogen Strategy, до якої долучилася РГК, відбувся перший в Україні експеримент з використання водню в газорозподільній мережі. На спеціально підготовленому полігоні в Черняхові, Житомирська область, пройшли статичні випробування газових систем, при якій була досягнута 99% концентрація водню. Отримані в ході експерименту дані дозволять фахівцям і науковому співтовариству оцінити сумісність діючих газопровідних систем з новими видами енергії.

Регіональна Газова Компанiя 6 серпня 2020 року розпочала практичну частину програми випробувань по використанню водню в діючих газорозподільних мережах. Перший експеримент проведений на полігоні в Черняхові, Житомирської області із урахуванням перспектив EU Hydrogen Strategy, з якою взаємодіє РГК.

«Нинішня порядок денний в європейській енергетиці - підготовка національних енергосистем до нових, «зелених», чистих видів енергії. Мова в першу чергу про водень, який є найперспективнішим енергоносієм. Підготовка газорозподільних систем до нових видів енергії - це стратегія, а не короткострокові рішення. РГК з початку року веде системну підготовку полігонів і наших фахівців до випробувань нових видів енергії. Тож сьогоднішній експеримент є частиною комплексної програми випробувань», - сказав директор РГК Олег Никоноров.

Для випробувань воднем газова система полігону в Черняхові була реконструйована фахівцями АТ «Житомиргаз» таким чином, щоб за складом обладнання, добірці матеріалів і ступеня їх зносу вона стала моделлю діючої газорозподільної системи.

В процесі експерименту системи полігону були прокачані інертним газом, а потім заповнені воднем, концентрація якого була доведена до 99%.

«Герметичність системи ми контролюємо датчиками тиску в ключових місцях за встановленим графіком з архівацією показників. Висока концентрація водню в системі дозволяє отримати унікальну інформацію про поведінку різних матеріалів газопроводів та обладнання. Для аналізи даних ми заручилися підтримкою провідних дослідницьких центрів», - сказав технічний директор «Житомиргазу» Сергій Колесник.

Наступні етапи дослідницької програми РГК передбачають статичні і динамічні випробування водню і його сумішей з природним газом на ще чотирьох спеціально підготовлених полігонах у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Харківської областях.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.