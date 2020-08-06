Ексголова НКРЕКП Вовк оприлюднив факти про «Роттердам+»: збитків державі не було



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Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За період дії формули «Роттердам+» прибуток компаній «Енергоатомом» та «Укргідроенерго» лише зростав

Жодних збитків для держави під час застосування формули ціноутворення «Роттердам+» не було.

Про це свідчать фінансові звіти компаній «Енергоатомом» та «Укргідроенерго» - пише у блозі для видання «Цензор. нет» колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Навпаки - за час застосування формули «Роттердам+» ці компанії показали суттєве зростання чистого прибутку.



«Жодного збиткового року «Енергоатомом» та «Укргідроенерго» за період дії формули «Роттердам+», - зростання в рази чистого прибутку «Енергоатом» та «Укргідроенерго» за період дії формули «Роттердам+». Перевірити це дуже легко - подивитись на фінансову звітність цих державних компаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго», щоб мати підстави для голосних заяв про збитки (які насправді були у теплових електростанцій)», - зауважує ексголова НКРЕКП.



Дмитро Вовк зазначає, що необхідність купівлі вугілля за формулою «Роттердам+» була викликана об’єктивними потребами вітчизняного ринку. «Протягом 2016 була потреба в імпорті, який не був повністю задоволений через стрімке, майже двократне зростання світових цін на вугілля (з $45/тонна навесні до $90 взимку) та через дефолти трейдерів вже після запровадження формули «Роттердам+» - через що спостерігались наднизькі запаси вугілля. З 2017 частка імпорту по року була понад 15%, а в окремі місяці сягала 30%, про що свідчать матеріали НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної промисловості того часу», - пише Вовк.



Він також зауважив, що слідчі НАБУ замість того, щоб взяти до уваги експертизи уповноважених фахівців, визначили «розміри збитків» за незрозумілою методикою - «намалювали 19 млрд. грн збитків за 2016-2017, то ймовірно додаткові 20 млрд грн намалювали за 2018-1 півріччя 2019 року. Підкреслюю - намалювали детективи НАБУ, бо саме їх довідки, а не профільних та уповноважених експертів, стають основою для штампу експертизи СБУ», - пише Дмитро Вовк.



Вибір формули «Роттердам+» виправданий для українського ринку вугілля - про це свідчать результати експертиз, яку провели Державний науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр МВС України, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції, а також Європейська асоціація кам’яного та бурого вугілля Euracoal - повідомила адвокат Наталія Дригваль.



Про те, що у справі «Роттердам+» немає складу злочину, раніше заявляв екс-заступник Генерального прокурора Давид Сакварелідзе. «Слідство може зайти в глухий кут, оскільки може виявитися, що там взагалі немає збитків. Якщо немає шкоди - тоді нема складу кримінальної справи, нема злочину», - зазначив Сакварелідзе. В інтерв’ю телеканалу «Україна 24» він також звернув увагу на те, що після скасування формули «Роттердам+» ціна закупівлі державою вугілля підвищилася. «Держава почала закуповувати вугілля за іншою ціною і в результаті отримали таку комічну ситуацію, що, в принципі, якщо це все перерахувати, то грошей платників податків, які платять за нову формулу, не «Роттердам+», на 6 млрд грн більше, ніж було при «Роттердам+», - говорить Сакварелідзе.



Як відомо, 10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам+».



Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою «Амстердам+». Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення.



Як повідомляв РБК-Україна, голова виконавчого комітету Ради реформ Михайло Саакашвілі також заявив, що після скасування формули ціноутворення для вугілля «Роттердам+» ціни на електроенергію для промислових споживачів зросли. «Раніше був «Роттердам+», а зараз чудово працює система «Амстердам+», що змінилося? Між Роттердамом і Амстердамом 60 км... Якщо в цьому є різниця», - заявив Саакашвілі. «Роттердам+», нам кажуть, що формула працювала, потім припинила, а платимо ми чомусь більше після того, як вона припинила», - додав він.



Методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій «Роттердам+» при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року. Вона припинила дію з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону «Про ринок електроенергії».

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