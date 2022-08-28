З портів Одещини знову вийшли судна з українським зерном
Сьогодні вранці з українських портів вийшли ще шість суден із зерном
У рамках «зернової угоди» з портів Одещини вийшли ще шість суден з українською агропродукцією, повідомляє Міноборони Туреччини у Twitter.
«Станом на ранок з українських портів вийшли ще 6 суден із зерном», – йдеться у повідомленні.
Наразі триває завантаження суден зерном в українських портах під контролем Спільного координаційного центру.
Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що через порти Дунаю пройшла рекордна кількість суден від початку повномасштабної війни
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