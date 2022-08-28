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Українські дунайські порти зафіксували рекорд

Надія Клочко
glavcom.ua
Українські дунайські порти зафіксували рекорд
Протягом доби через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден
фото з відкритих джерел

Через порти Дунаю пройшла рекордна кількість суден від початку повномасштабної війни

Минулої доби, 27 серпня, у напрямку українських дунайських портів (Ізмаїл, Рені й Усть-Дунайськ) через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним об'ємом 45 тис. тонн. Це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу річка Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна – 4.

Як зазначається у повідомленні уряду, з березня уже вдалось перевезти через Дунайські порти понад 4 млн тонн зерна – на даний момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту.

«Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 млн тонн. Це чудові результати, але точно не остаточні», – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як відомо, на початку липня гирло Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.

До цього захід в українські Дунайські порти був можливий винятково через канал Суліна, який проходить територією Румунії.

Нагадаємо, раніше російський «Газпром» намагався заблокувати роботу українських суден на Дунаї за допомогою сербської компанії. 

Додамо, що уже майже місяць працює експортна зернова ініціатива. За цей час із трьох українських морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції

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Теги: зерно порт Дунай

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