Що буде з цінами на овочі, зерно та гречку: відповідь міністра

Новий урожай України буде значно менший, ніж з у 2021 році, але більший, ніж прогнозували при посіві

В уряді запевняють: ціни на продукти через війну виростуть, однак дефіциту товарів не буде

В Україні через російську агресію виростуть ціни на деякі продукти. Втім, дефіциту зерна не буде, оскільки лишились торішні запаси, а також фермери планують зібрати достатньо врожаю цього року. Про це в ефірі марафону «Суспільного» розповів міністр аграрної політики Микола Сольський.

Урядовець поінформував, що новий урожай України буде значно менший, ніж з у 2021 році, але більший, ніж прогнозували при посіві. Також буде достатньо багато пшениці – прогноз 19 млн тонн. Крім цього, лишилися запаси збіжжя з минулого року, які не вивозяться в запланованому обсязі.

«Споживаємо в 3-4 рази менше в рік, ніж збираємо зараз. Збираємо трохи із запізненням, в першу чергу, через погоду. Ціна погана, тому що основні гроші забирає логістика – важко вивозити, немає стандартного дешевого каналу – порти. Всі очікують наступних позитивних кроків», – зазначив міністр.

Він зазначив, що у порівнянні з минулим роком було посіяно на 25% менше. Основна причина, яку назвав міністр – війна й окупація на південному сході.

«Там, де контролюємо територію, практично скрізь засіяли. Озимі пшениця та ячмінь історично сіялися на півдні України, тому там втрати більші, тому що суттєва частина в Херсонській та Запорізькій областях які зараз під окупацією», – пояснив міністр.

За його словами, на ринку овочів і фруктів є кілька проблем: «Найбільше хвилювання було на початку сезону, коли були ціни більші, ніж стандартні. Причина зрозуміла – перші овочі з окупованих регіонів. Ситуація вирівнялася, але овочі й фрукти будуть цього року дорожчі, ніж раніше. Логістика стала дорожчою. Транспорту менше, але попит на нього більший».

Міністр говорить, що ситуація з гречкою буде зрозуміла ближче до вересня. Він пояснив, що пізно почався посів гречки через нестачу насіння.

«Допомогла Канада, але через логістичні проблеми, насіння прийшло досить пізно. Втім, посіяли в достатній кількості. Але як буде розвиватися, побачимо в серпні-вересні. Якщо погода дозволить, у нас не будуть критичні ціни по гречці. В Україні на м’ясо найдешевші ціни в Європі. В нас дешеве зерно, що впливає на ціну. Але часи будуть складні, особливо для українських фермерів. Найбільше, що турбує – це низькі ціни на зерно, через екстра дорогу логістику, якої не вистачає», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше резидент Української зернової асоціації Микола Горбачов спрогнозував, що через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.