З яких країн найбільше всього переказали гроші українські заробітчани – дані ПриватБанку
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На п’ятому місці за переказами заробітчан - Росія
Державний ПриватБанк повідомив ТОП-10 країн, з яких офіційно переказують гроші українські заробітчани.
Так, за 2018 рік через цифрові сервіси та відділення ПриватБанку найбільше коштів заробітчан минулого року надійшло до України зі США – 16% від загального обсягу надходжень,
- Великобританія - 8%,
- Ізраїль - 6%,
- Німеччина - 5%,
- Росія - 5%,
- Італія - 5%,
- Польща - 4%,
- ОАЕ - 2,7%,
- Туреччина - 2,5%,
- Кіпр - 2%.
Як зазначають у фінустанови, усього за рік через них було переказано $2,6 млрд (зростання на 25%). При цьому понад 60% переказів у 2018 році було отримано виключно через цифрові сервіси банку.
Нагадаємо, згідно з даними НБУ, офіційними каналами українські заробітчани переказали в Україну $5,67 млрд. Таким чином ПриватБанк у 2018 році забезпечив 45% офіційних переказів трудових мігрантів.
Усього ж за підрахунками Нацбанку, за минулий рік заробітчани офіційними та неофіційними каналами перевели в Україну $10,88 млрд (8,3% ВВП країни). При цьому понад $3,6 млрд перерахували з Польщі.
За даними Світового банку переказа заробітчан в минулому році склали $14 млрд.