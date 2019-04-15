З яких країн найбільше всього переказали гроші українські заробітчани – дані ПриватБанку



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На п’ятому місці за переказами заробітчан - Росія

Державний ПриватБанк повідомив ТОП-10 країн, з яких офіційно переказують гроші українські заробітчани.

Так, за 2018 рік через цифрові сервіси та відділення ПриватБанку найбільше коштів заробітчан минулого року надійшло до України зі США – 16% від загального обсягу надходжень,

Великобританія - 8%,

Ізраїль - 6%,

Німеччина - 5%,

Росія - 5%,

Італія - 5%,

Польща - 4%,

ОАЕ - 2,7%,

Туреччина - 2,5%,

Кіпр - 2%.

Як зазначають у фінустанови, усього за рік через них було переказано $2,6 млрд (зростання на 25%). При цьому понад 60% переказів у 2018 році було отримано виключно через цифрові сервіси банку.

Нагадаємо, згідно з даними НБУ, офіційними каналами українські заробітчани переказали в Україну $5,67 млрд. Таким чином ПриватБанк у 2018 році забезпечив 45% офіційних переказів трудових мігрантів.

Усього ж за підрахунками Нацбанку, за минулий рік заробітчани офіційними та неофіційними каналами перевели в Україну $10,88 млрд (8,3% ВВП країни). При цьому понад $3,6 млрд перерахували з Польщі.

За даними Світового банку переказа заробітчан в минулому році склали $14 млрд.