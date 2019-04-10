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    Заробітчани торік переказали в Україну $14 млрд

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    Заробітчани торік переказали в Україну $14 млрд

    У країни Європи і Центральної Азії в 2018 році надійшло 59 млрд доларів

    За 2018 рік обсяги грошових переказів в Україну становили 14 мільярдів доларів, що на 19% більше, ніж у 2017 році.

    Про це повідомляє «Прямий» канал з посиланням на дані Світового банку.

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    «Україна, найбільший одержувач грошових переказів в регіоні, отримала новий рекорд в розмірі 14 мільярдів доларів у 2018 році, що на 19 відсотків більше, ніж у 2017 році. Цей сплеск в Україні відображає переглянуту методологію оцінки вхідних грошових переказів, так само як зростання попиту в сусідніх країнах на робочих-мігрантів», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що в країни Європи і Центральної Азії в 2018 році надійшло 59 млрд доларів. Із цих коштів майже чверть переказів надійшли саме в Україну.

    Також нагадаємо, що у 2018 році українці перерахували з Польщі в Україну понад $3,6 млрд.

    Найбільше коштів було перераховано з Польщі – $3,626 млрд, що нині складає 13,9 млрд злотих. Це на 16,4% більше, ніж позаминулого року. Дані показують, що польський ринок залишається для українських трудових мігрантів головним місцем роботи за кордоном. Збільшується не тільки число громадян України, які працюють у Польщі, але також їхні заробітки.

    На другому місці – Росія, звідки українські трудові емігранти перерахували $948 млн. Проте у цьому випадку відбулося різке зменшення числа переказів (на 26,6%). Це свідчить про все меншу привабливість російського ринку праці для українців. Протягом десятиліть Росія була найбільшим ринком трудової еміграції українців.

    Третю сходинку посіли США, звідки в Україну переказали $870 млн, що аж на 28,1% більше, ніж в 2017 році.

    Перекази із Чехії склали $846 млн. Південний сусід поляків є другим після Польщі найпопулярнішим напрямком у Європейському союзі для трудової еміграції українців. Протягом минулого року сума переказів із Чехії в Україну збільшилася удвічі.

    Українці, котрі працюють в Італії, перерахувала додому $492 млн. Це на 10% більше, ніж в 2017 році.

    Зазначимо, за даними Закладу соціального страхування (ZUS), у 2018 році польські фірми відрядили за кордон приблизно 23 тис. українців.

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