За час пандемії статки найбагатших людей світу зросли вдвічі

Витрачаючи по $1 млн на день, багачам знадобилося б 414 років, щоб проциндрити статки

За час пандемії Сovid-19 загальні статки десяти найбагатших людей планети зросли у два рази – з $700 млрд до $1,5 трлн. Про це інформує звіт некомерційної організації Oxfam.

До списку 10 найбагатших людей світу, за версією Forbes, входять:

Ілон Маск (США) – $268,1 млрд;

Джефф Безос (США) – $188 млрд;

Бернард Арно та сім'я (Франція) – $187,5 млрд;

Білл Гейтс (США) – $134,5 млрд;

Ларрі Еллісон (США) – $120,1 млрд;

Ларрі Пейдж (США) – $119,4 млрд;

Марк Цукерберг (США) – $117,5 млрд;

Уоррен Баффет (США) – $116,9 млрд;

Сергій Брін (США) – $115,1 млрд;

Стів Балмер (США) – $98,5 млрд.

За словами виконавчої директорки Oxfam International Габріели Бухер, зараз у 10 найбагатших людей «вшестеро більше багатства, ніж у найбідніших 3,1 млрд людей».

У доповіді організації йдеться про те, що якби вони витрачали по $1 млн на день, найбагатшим людям знадобилося б 414 років, щоб витратити свій статок. За цей час доходи 99% людей на планеті зменшилися. Понад 160 млн людей опинилися за межею бідності.

У Євросоюзі та Великій Британії статки мільярдерів збільшилися на €642 млрд (+46%) з початку пандемії.

Зараз 107 найбагатших людей Західної Європи володіють більшим статком (€1377 млрд), ніж 179 млн громадян (€1374 млрд євро), зазначають аналітики Oxfam.

«Нерівність у таких темпах та масштабах відбувається за власним вибором, а не випадково. Наші економічні структури не тільки зробили всіх нас незахищеними від пандемії, а й активно дозволяють тим, хто вже надзвичайно багатий і могутній, використати цю кризу для власної вигоди», – вважає Бухер.

Для зміни ситуації експерти пропонують обкладати великим податком на капітал найбагатших людей та найбільш прибуткові компанії, інвестувати ці кошти у охорону здоров'я та соціальний захист, відмовитися від правил інтелектуальної власності щодо технологій вакцинації проти Сovid-19, встановити суворіші правові стандарти для захисту працівників та інше.

Розрахунки Oxfam засновані на рейтингу мільярдерів Forbes за 2021 рік, а також даних Credit Suisse та Світового банку.

Нагадаємо, статки українського бізнесмена Ріната Ахметова за 2021 рік зросли на понад 50% і тепер становлять $11,7 млрд.