Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов

Статки українця за рік зросли на понад 50%

Статки українського бізнесмена Ріната Ахметова за 2021 рік зросли на понад 50% і тепер становлять $11,7 млрд. Про це свідчить світовий рейтинг багатіїв від Bloomberg.

Тепер Ахметов перебуває на 190-му місці рейтингу. Натомість рік тому його статки були на $4,14 млрд меншими. Тож у переліку багатіїв він піднявся одразу на понад 130 місць – із 322-го на 190-те.

Лідером рейтингу є американський винахідник Ілон Маск, який за рік збагатів на $114 млрд і тепер має $270 млрд.

Далі йде американський засновник Amazon Джеф Безос, який за рік збіднів на $2 млрді зараз володіє $192 млрд.

На третьому місці – французький очільник Louis Vuitton Бернар Арно зі $178 млрд.

Загалом рейтинг об’єднує 500 найбагатших людей у світі. Ахметов – єдиний українець у цьому списку.

Як повідомлялося раніше, за рік статки Ахметова зросли майже втричі, Медведчук і Коломойський теж збагатіли.

Нагадаємо, раніше Білий Дім прокоментував ймовірність накладення санкцій на Ахметова.

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