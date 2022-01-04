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    Економіка та фінанси

    Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов

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    Ахметов перебуває на 190-му місці в рейтингу найбагатших людей світу - Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов
    Ахметов перебуває на 190-му місці в рейтингу найбагатших людей світу
    фото з відкритих джерел

    Статки українця за рік зросли на понад 50%

    Статки українського бізнесмена Ріната Ахметова за 2021 рік зросли на понад 50% і тепер становлять $11,7 млрд. Про це свідчить світовий рейтинг багатіїв від Bloomberg.

    Тепер Ахметов перебуває на 190-му місці рейтингу. Натомість рік тому його статки були на $4,14 млрд меншими. Тож у переліку багатіїв він піднявся одразу на понад 130 місць – із 322-го на 190-те.

    Лідером рейтингу є американський винахідник Ілон Маск, який за рік збагатів на $114 млрд і тепер має $270 млрд.

    Далі йде американський засновник Amazon Джеф Безос, який за рік збіднів на $2 млрді зараз володіє $192 млрд.

    На третьому місці – французький очільник Louis Vuitton Бернар Арно зі $178 млрд.

    Загалом рейтинг об’єднує 500 найбагатших людей у світі. Ахметов – єдиний українець у цьому списку.

    Як повідомлялося раніше, за рік статки Ахметова зросли майже втричі, Медведчук і Коломойський теж збагатіли.

    Нагадаємо, раніше Білий Дім прокоментував ймовірність накладення санкцій на Ахметова.

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    Теги: Рінат Ахметов рейтинг Ілон Маск Amazon
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    Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов