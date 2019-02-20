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    Економіка та фінанси

    За чотири роки Україна виплатила жителям окупованого Донбасу 80 млрд грн пенсій

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    За чотири роки Україна виплатила жителям окупованого Донбасу 80 млрд грн пенсій

    У Тристоронній контактній групі назвали розмір виплат пенсій жителям окупованого Донбасу

    З початку війни на сході влада України виплатила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу 80 млрд грн пенсій.

    Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання Євген Марчук, пише видання «Новости Донбасса».

    «Майже за чотири роки Україна виплатила пенсій людям, які проживають на тій території, - за даними триденної давності - 80 мільярдів гривень... Це три мільярди доларів», - сказав він.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. 

    Також за словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка,  в результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%.

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