За чотири роки Україна виплатила жителям окупованого Донбасу 80 млрд грн пенсій



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У Тристоронній контактній групі назвали розмір виплат пенсій жителям окупованого Донбасу

З початку війни на сході влада України виплатила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу 80 млрд грн пенсій.

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання Євген Марчук, пише видання «Новости Донбасса».

«Майже за чотири роки Україна виплатила пенсій людям, які проживають на тій території, - за даними триденної давності - 80 мільярдів гривень... Це три мільярди доларів», - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій.

Також за словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, в результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%.