За два тижні майже 500 споживачів газу Миколаївщини вже скористалися акцією «Твоя енергонезалежність» новини компаній



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Акція триватиме до 25 вересня

Акція «Твоя енергонезалежність» стартувала 23 серпня і триватиме лише місяць – до 25 вересня. За першу декаду акції виявили зацікавленість і отримали консультації в Центрах обслуговування клієнтів Миколаївщини 16,7 тис. споживачів газу.

За перші два тижні акції «Твоя енергонезалежність» 485 клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збут» вже закупили майже півмільйона куб.м газу на опалювальний сезон по літній ціні. При цьому 162 клієнти оформили купівлю газу у Центрі обслуговування клієнтів, а вдвічі більше споживачів зробили це через Особистий кабінет на сайті 104.ua.

Під час акції споживачі Миколаївщини придбали близько 500 тис. куб.м газу за фіксованою ціною - 5 995,53 грн. за 1000 куб.м. При цьому слід зауважити, що таку можливість споживачі газу отримали вперше.

Перші два тижні акції показали, що дуже багатьох споживачів ця акція зацікавила. Але однією з умов була відсутність боргів. З метою розширення можливостей споживачів приєднатися до акції з 9 вересня таку умову було скасовано, зважаючи на те, що завдяки економії взимку споживачі зможуть погашати борги за раніше спожитий газ.

«Відтепер скористатися акцією «Твоя енергонезалежність» можуть навіть ті споживачі, які мають борги за попередні періоди. Але закуплений обсяг газу в рамках акції буде використовуватися ними лише в опалювальний період з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. Участь в акції не звільняє таких споживачів від необхідності погашення накопичених боргів за попередні періоди», - розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Нагадаємо, що в акційній ціні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м не враховані послуги за доставку газу, які встановлюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» будуть зазначені в щомісячному рахунку за використане паливо.

Приєднатися до акції і оплатити покупку можна двома способами: онлайн через Особистий кабінет на сайті 104.ua або в Центрі обслуговування клієнтів. Для оформлення купівлі в ЦОК потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, актуальні показання лічильника газу, а також 100% сплатити за замовлений обсяг газу.

В Особистому кабінеті споживачу необхідно ввести показання свого лічильника, вказати обсяг газу, який він хоче придбати, та оплатити сформований програмою рахунок. При цьому слід зауважити, що майже 70% заявок на купівлю газу оформлені саме онлайн.

Максимальний обсяг закупівлі газу обмежений – 25 тис. куб.м. на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України».

Подробиці акції читайте на сайті 104.ua.