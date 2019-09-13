Єврокомісія розкриє механізми утворення цін на основні продукти



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Представлені ціни будуть оприлюднюватися з метою досягнення кращої цінової ефективності

Єврокомісія оголосила про намір розкрити механізми ціноутворення щодо основних сільськогосподарських товарів та забезпечити прозорість формування ціни на базові продукти на всіх етапах – від виробництва і перероблення до реалізації.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Заходи, погоджені сьогодні, стосуватимуться м’яса, молочних продуктів, вина, зернових культур, а також зерна для віджиму олії, виробництва протеїну, фруктів і овочів, оливкової олії та цукрових продуктів. Представлені ціни будуть оприлюднюватися з метою досягнення кращої цінової ефективності та зменшення адміністративного навантаження», - йдеться у повідомленні.

Країни ЄС надаватимуть відповідні дані Єврокомісії, яка буде оприлюднювати цю інформацію на власному агропромисловому порталі та на оглядових порталах ринку Євросоюзу.

Як очікується, такі заходи застосовуватимуть з 1 січня 2021 року.