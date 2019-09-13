  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Єврокомісія розкриє механізми утворення цін на основні продукти

    • Розсилка
    Єврокомісія розкриє механізми утворення цін на основні продукти

    Представлені ціни будуть оприлюднюватися з метою досягнення кращої цінової ефективності

    Єврокомісія оголосила про намір розкрити механізми ціноутворення щодо основних сільськогосподарських товарів та забезпечити прозорість формування ціни на базові продукти на всіх етапах – від виробництва і перероблення до реалізації.

    Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

    «Заходи, погоджені сьогодні, стосуватимуться м’яса, молочних продуктів, вина, зернових культур, а також зерна для віджиму олії, виробництва протеїну, фруктів і овочів, оливкової олії та цукрових продуктів. Представлені ціни будуть оприлюднюватися з метою досягнення кращої цінової ефективності та зменшення адміністративного навантаження», - йдеться у повідомленні.

    Країни ЄС надаватимуть відповідні дані Єврокомісії, яка буде оприлюднювати цю інформацію на власному агропромисловому порталі та на оглядових порталах ринку Євросоюзу.

    Як очікується, такі заходи застосовуватимуть з 1 січня 2021 року.

    ЄС Єврокомісія продукти ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ