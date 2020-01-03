За три тижні фіскальна служба «накрила» 264 нелегальні АЗС



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З незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн

Державна фіскальна служба заявила про закриття 264 незаконних автозаправних станцій у межах протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

Про це повідомила прес-служба ДФС.

Після відповідного доручення уряду та президента податкова міліція проводить «відпрацювання місць незаконної торгівлі пальним». 264 нелегальні АЗС та АГЗС виявили у період з 13 грудня до 3 січня.

«З незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн грн», — йдеться у повідомленні.

У ДФС додали, що зараз демонтують обладнання на нелегальних заправках.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив закрити всі нелегальні АЗС в Україні до 9 січня 2020 року. Він підкреслив, що всі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не працюватимуть взагалі.