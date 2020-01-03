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    Економіка та фінанси

    За три тижні фіскальна служба «накрила» 264 нелегальні АЗС

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    За три тижні фіскальна служба «накрила» 264 нелегальні АЗС
    Ілюстративне фото

    З незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн

    Державна фіскальна служба заявила про закриття 264 незаконних автозаправних станцій у межах протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

    Про це повідомила прес-служба ДФС.

    Після відповідного доручення уряду та президента податкова міліція проводить «відпрацювання місць незаконної торгівлі пальним». 264 нелегальні АЗС та АГЗС виявили у період з 13 грудня до 3 січня.

    «З незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн грн», — йдеться у повідомленні.

    У ДФС додали, що зараз демонтують обладнання на нелегальних заправках.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив закрити всі нелегальні АЗС в Україні до 9 січня 2020 року. Він підкреслив, що всі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не працюватимуть взагалі.

    ДФС фіскальна служба АЗС Олексій Гончарук
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