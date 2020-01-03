Росту зарплат нема. Експерт спростував міністра Милованова



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Останні чотири місяці немає росту номінальних зарплат, навпаки – в жовтні зарплати були навіть нижчі, ніж влітку, - Юрчишин

Економічний блок дуже вільно поводиться з окремими показниками статистики, - Юрчишин

Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру Разумкова сказав, що не може назвати сферу, яку можна було б «охарактеризувати як успіх нової влади». Таку думку економіст висловив в коментарі «Главкому» для проекту Економічні підсумки-2019.

Юрчишин зазначив, що «економічний блок дуже вільно поводиться з окремими показниками статистики». «Так, міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що ціни ростуть, бо ростуть заробітні плати. Але останні чотири місяці немає росту номінальних зарплат, навпаки – в жовтні зарплати були навіть нижчі, ніж влітку. Тим більше якщо є інфляція, то реальні доходи знижуються. Такого роду нестикувань багато», - наголосив економіст.

Директор економічних програм Центру Разумкова назвав різке погіршення рахунку поточних зовнішньоторгових операцій – «системним ризиком для української економіки». «Ріст дефіциту зовнішньої торгівлі продовжується і станом на кінець жовтня вже сягав 7–8% ВВП. А притоку прямих іноземних інвестицій нема. Покрити хоча б частково цей дефіцит вдається завдяки ресурсам заробітчан, але це не є те джерело, що може служити для фундаментальних основ зміни економіки», - стверджує Юрчишин.

Економіст зауважує, що одночасно з ростом дефіциту зовнішньої торгівлі росте й дефіцит держбюджету. «Уряд вже оголосив, що будуть скорочуватись деякі виплати. Ці виплати, як правило, йшли в регіони, які суттєво не дорахуються ресурсів. А для регіонів це важливо, бо деякі роботи за контрактами оплачуються якраз наприкінці року», - пояснив Юрчишин.

Раніше Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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