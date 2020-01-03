Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу



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Програмою діяльності уряду передбачений розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю

Кабінет міністрів створить платформу, яка сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає пресслужба уряду.

«Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів», — зазначив Гончарук.

Зазначається, що Програмою діяльності уряду передбачений розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю зі створенням його апарату.