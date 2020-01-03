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    Економіка та фінанси

    Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу

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    Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу

    Програмою діяльності уряду передбачений розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю

    Кабінет міністрів створить платформу, яка сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає пресслужба уряду.

    «Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів», — зазначив Гончарук.

    Зазначається, що Програмою діяльності уряду передбачений розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю зі створенням його апарату.

    Кабмін робота Олексій Гончарук
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