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  4. Заарештований «Волиньгаз» Фірташа передали «Нафтогазу»
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    Економіка та фінанси

    Заарештований «Волиньгаз» Фірташа передали «Нафтогазу»

    Уряд передав заарештовані активи Фірташа &laquo;Нафтогазу&raquo; - Заарештований «Волиньгаз» Фірташа передали «Нафтогазу»
    Уряд передав заарештовані активи Фірташа «Нафтогазу»

    активи передаються від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за пропозицією Міненерго та АРМА

    АТ «Волиньгаз», який раніше відібрали у Дмитра Фірташа, передали НАК «Нафтогаз Україна». Про це йдеться у відповіді АРМА на запит журналістів сайту «Конкурент».

    Нагадаємо, що суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 26 міських і облгазів, у тому числі – АТ «Волиньгаз».

    Як зазначають у ДБР, слідство розкрило схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам.

    Це завдало мільярдних збитків державі.

    Як йдеться у рішенні Кабміну, «Чорноморнафтогаз» матиме «вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій».

    Нагадаємо, українському мільярдеру Дмитру Фірташу не вдалося у повторному розгляді в Земельному суді Відня добитися визнання неприпустимості його екстрадиції до США.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Заарештований «Волиньгаз» Фірташа передали «Нафтогазу»