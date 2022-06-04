Заарештований «Волиньгаз» Фірташа передали «Нафтогазу»

активи передаються від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за пропозицією Міненерго та АРМА

АТ «Волиньгаз», який раніше відібрали у Дмитра Фірташа, передали НАК «Нафтогаз Україна». Про це йдеться у відповіді АРМА на запит журналістів сайту «Конкурент».

Нагадаємо, що суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 26 міських і облгазів, у тому числі – АТ «Волиньгаз».

Як зазначають у ДБР, слідство розкрило схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам.

Це завдало мільярдних збитків державі.

Як йдеться у рішенні Кабміну, «Чорноморнафтогаз» матиме «вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій».

Нагадаємо, українському мільярдеру Дмитру Фірташу не вдалося у повторному розгляді в Земельному суді Відня добитися визнання неприпустимості його екстрадиції до США.