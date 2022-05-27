«Нафтогаз» судитиметься з «Газпромом» через невиконання умови «качай або плати»

Це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на $12,2 млрд, які ми відкликали з арбітражу

Невиконання «Газпромом» своїх договірних зобов'язань за контрактом означає порушення угоди

НАК «Нафтогаз України» розпочав передарбітражну процедуру через невиконання «Газпромом» умови «качай або плати» за контрактом на організацію транзиту природного газу, повідомив голова НАК Юрій Вітренко.

«Ми вже почали передарбітражну процедуру. Готуємо з юристами відповідні звернення до «Газпрому». Є певний час, упродовж якого ми маємо спробувати розв'язувати питання до арбітражу, якщо не вирішимо – новий арбітраж. Причина – вони сплачують менше, ніж мають платити за контрактом. У них немає для цього жодного обґрунтування – контракт у нас «качай або плати», – сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Голова «Нафтогазу» нагадав, що невиконання «Газпромом» своїх договірних зобов'язань за контрактом означає порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

«Якщо вони не виконують зобов’язання «качай або плати», то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на $12,2 млрд, які ми відкликали з арбітражу», – наголосив Вітренко.

Нагадаємо, що договір між «Нафтогазом» та «Газпромом» на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» в умовах війни кардинально міняє структуру компанії.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.