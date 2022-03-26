Австрійський суд не бачить перепон для екстрадиції Фірташа до США

Судова тяганина українського мільярдера триває вже восьмий рік

Українському мільярдеру Дмитру Фірташу не вдалося у повторному розгляді в Земельному суді Відня добитися визнання неприпустимості його екстрадиції до США. Про це у коментарі DW у п'ятницю, 25 березня, повідомили у пресслужбі суду, підтвердивши оприлюднену днями інформацію віденської газети Der Standard. За інформацією видання, рішення було ухвалене ще 16 березня. До 30 березня у Фірташа є час подати апеляцію на рішення у першій інстанції.

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває вже вісім років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі. Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США. Якщо Фірташ не подасть апеляцію, його вже 30 березня можуть відправити до Америки.

США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові у 2006-2010 роках з метою виплати не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам для придбання титанової шахти в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України - попри підписку про невиїзд - аби "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

Минулого року група конгресменів направила до Державного департаменту США листа з проханням активізувати зусилля з екстрадиції олігарха до США – припустивши, що Фірташ корумпував австрійську судову систему.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом», – йдеться в листі.

Також повідомлялося, що захист українського бізнесмена Дмитра Фірташа затягує його екстрадицію до США.

16 червня минулого року міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав остаточний дозвіл на екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США, але поки він залишається у Відні. У США Фірташу загрожує понад 80 років вʼязниці з конфіскацією майна та арештом активів.

Також адвокати Фірташа передавали адвокату експрезидента США Рудольфу Джуліані документи з компрометуючою інформацією про Джо Байдена та американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував можливе втручання Росії у вибори в 2016 році.

Нагадаємо, 18 червня 2021 року на засіданні РНБО України вирішили ввести повний пакет санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа і його бізнесу. Потім ці санкції були введені в дію указом президента.