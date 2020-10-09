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    В Україні з початком осені прискорилась інфляція

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    НБУ очікує прискорення інфляції до кінця поточного року - В Україні з початком осені прискорилась інфляція
    НБУ очікує прискорення інфляції до кінця поточного року

    Споживчі ціни зросли у вересні порівняно з серпнем на 0,5%

    В Україні споживчі ціни зросли у вересні порівняно з серпнем на 0,5%, а з початку року інфляція склала 1,7%.

    За даними Державної служби статистики, в річному вимірі (до вересня 2019 року) інфляція знизилася до 2,3% з 2,5% у серпні, повернувшись на рівень карантинного березня.

    Базова інфляція в вересні становила 1,1% після 0,1% в серпні та дефляції 0,1% у липні, а з початку року – 2,6%.В річному вимірі базова інфляція також знизилася з 3,2% до 3,1%.

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    Продукти харчування в вересні подешевшали на 0,7%.

    Найбільше ціни впали на фрукти - на 8,9% та овочі - на 7%.

    Водночас яйця подорожчали на 7,3%, цукор, соняшникова олія, безалкогольні напої, хліб, м'ясо та риба, молоко – на 1,6-0,5%.

    Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%, на одяг і взуття - на 7,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,6% (у тому числі газ - на 18,4%).

    Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,2%, охорона здоров'я - на 0,4%, транспорт на 0,5% (в т. ч. ціни на паливо виросли на 0,6%).

    При цьому ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру знизилися на 0,6%. Освіта подорожчала на 11%, ресторани і готелі подешевшали на 0,7%.

    НБУ очікує прискорення інфляції до кінця поточного року.

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