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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення

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    У липні ціна газу складе 2 297,53 грн за 1 тис. кубометрів - «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення
    У липні ціна газу складе 2 297,53 грн за 1 тис. кубометрів

    Ціна газу у липні у порівнянні з червнем зросла 155,25 гривень за 1 тис. кубометрів

    Ціна газу для населення за липень 2020 року зросте у порівнянні з червнем на 7,2% або на 155,25 гривень за 1 тис. кубометрів. Про це повідомляється на сайті НАК.

    Зазначається, що у липні ціна газу складе 2 297,53 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами).

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    Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» встановив оптову ціну на газ для потреб населення в червні 2020 року на рівні 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів.

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    Таким чином, ціна газу для населення в червні на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

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    Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), визначається за новою формулою. Формула враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF).

    Проте з 1 серпня Україна перейде на ринкові ціни на газ для населення, а «Нафтогаз» не буде постачати газ за фіксованими цінами.

    Як повідомлялосяЄвропа знайшла ще одну альтернативу Росії.

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