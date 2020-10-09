Смерть військових на Житомирщині: рятувальники назвали причину



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На Житомирщині від отруєння чадним газом загинули троє військових

Пошуки військових почалися після того, як вони не прибули на ранкове шикування

Троє військовослужбовців, тіла яких були виявлені напередодні в орендованій квартирі в селі Новоівницьке Житомирської області, померли від отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники припускають, що газовий прилад був несправний. Ознак пожежі на місці події не виявлено.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області виявили тіла трьох військовослужбовців Збройних сил України в орендованій квартирі.

В Командуванні сил логістики ЗСУ розповіли, що пошуки військових почалися після того, як вони не прибули на ранкове шикування.

У поліції встановили, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець Чернівців.