Смерть військових на Житомирщині: рятувальники назвали причину
Пошуки військових почалися після того, як вони не прибули на ранкове шикування
Троє військовослужбовців, тіла яких були виявлені напередодні в орендованій квартирі в селі Новоівницьке Житомирської області, померли від отруєння чадним газом.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники припускають, що газовий прилад був несправний. Ознак пожежі на місці події не виявлено.
Раніше повідомлялося, що в Житомирській області виявили тіла трьох військовослужбовців Збройних сил України в орендованій квартирі.
В Командуванні сил логістики ЗСУ розповіли, що пошуки військових почалися після того, як вони не прибули на ранкове шикування.
У поліції встановили, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець Чернівців.