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    Смерть військових на Житомирщині: рятувальники назвали причину

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    На Житомирщині від отруєння чадним газом загинули троє військових - Смерть військових на Житомирщині: рятувальники назвали причину
    На Житомирщині від отруєння чадним газом загинули троє військових

    Пошуки військових почалися після того, як вони не прибули на ранкове шикування

    Троє військовослужбовців, тіла яких були виявлені напередодні в орендованій квартирі в селі Новоівницьке Житомирської області, померли від отруєння чадним газом.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Рятувальники припускають, що газовий прилад був несправний. Ознак пожежі на місці події не виявлено.

    Раніше повідомлялося, що в Житомирській області виявили тіла трьох військовослужбовців Збройних сил України в орендованій квартирі.

    В Командуванні сил логістики ЗСУ розповіли, що пошуки військових почалися після того, як вони не прибули на ранкове шикування.

    У поліції встановили, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець Чернівців.

    ЗСУ отруєння смерть військові рятувальники Житомирщина
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