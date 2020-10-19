Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських підземних сховищах



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В «Укртрансгазі» планують витратити 13 млрд грн на модернізацію ГТС

«Укртрансгазом» пропонує цим компаніям такі послуги, як зберігання, закачування та відбір

В українських підземних сховищах зберігають газ компанії з 21 країни. Про це розповіла в понеділок, 19 жовтня, директор департаменту комерційної діяльності Укртрансгазу Агнета Куцелім, пише УНН.

«Акцентуємо, хто є на сьогодні клієнтами газосховищ, як ви бачите, на жовтень місяць це 790 клієнтів, з яких 79 – це компанії-нерезиденти. Можу відзначити, що 21 країна представлена в операторі газосховищ, тобто компанії-нерезиденти цих країн уклали договори зберігання з «Укртрансгазом» і можуть використовувати наші послуги», – сказала вона.

«Укртрансгазом» пропонує цим компаніям такі послуги, як зберігання, закачування та відбір, а також митні послуги.

Виконувач обов’язків гендиректора «Укртрансгазу» Сергій Перелома заявив, що після анбандлінгу дохід компанії скоротився більш ніж у 10 разів, оскільки транспортування газу більше не є її діяльністю.

«За 9 місяців поточного року операційні доходи компанії склали близько 4,5 млрд грн, і фінансовий результат до оподаткування склав 2,7 млрд грн. Це дозволило нам сплатити до бюджетів усіх рівнів близько 3,7 млрд грн», – зазначив Перелома.

Також в «Укртрансгазі» повідомили, що планують витратити 13 млрд грн на модернізацію ГТС.

Наразі обсяг газу в підземних сховищах України становить майже 28,5 млрд кубометрів.