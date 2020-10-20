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    Економіка та фінанси

    Опалювальний сезон за новими правилами: як і скільки платити

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    В Україні розпочався опалювальний сезон за новими правилами - Опалювальний сезон за новими правилами: як і скільки платити
    В Україні розпочався опалювальний сезон за новими правилами

    Тепер споживачі можуть самі вибирати, у якій газопостачальній компанії вони хочуть, щоб їх обслуговували

    В Україні стартував опалювальний сезон, однак місцева влада може розпочинати подачу тепла на свій розсуд. У 2020 році ціни на блакитне паливо для населення перестала регулювати держава и вони стали ринковими.

    Тепер споживачі можуть самі вибирати, у якій газопостачальній компанії вони хочуть, щоб їх обслуговували. Станом на жовтень свої цінові пропозиції пропонують понад 40 постачальників.

    Щоб покупці могли завчасно визначитися з тим, кому і скільки платити за газ, постачальники повинні оприлюднювати свою ціну за п’ять днів до початку наступного місяця.

    Як змінити постачальника:

    • процедуру зміни постачальника значно спростили перед запровадженням ринкових цін на газ. Заяву треба подавати лише новому постачальнику, якщо він погодиться, то угода зі старим має бути розірвана автоматично;
    • також новому постачальнику треба подати паспортні дані, ідентифікаційний код та засвідчити право власності на те приміщення, куди він отримуватиме газ;
    • постачальник має 21 день, щоб ухвалити рішення. Якщо після цього не надходить повідомлення про заключення угоди, це означає, що він з певних причин не погодився із вами співпрацювати.

    Ціни на газ

    Одна з найбільш недорогих пропозицій газу для населення у газопостачальній компанії «Нафтогаз України». В останній місяць літа клієнти цієї компанії мали заплатити за газ 3,24 грн/куб. м за місячним тарифом, у жовтні блакитне паливо обійдеться їм у 4,7 грн/куб. м.

    Також у жовтні з однією з найнижчих пропозицій виступила й компанія ТОВ «ВІК Паливенерго» – 4,8 грн/куб. м;

    Найдорожчі пропозиції в серпні були майже у всіх газзбутів, які виставили єдину ціну – 4,49 грн/куб. м, і компанії «Газовик ТОВ» – 4,7 грн/куб. м. У жовтні ж газзбути почали регулювати ціну поодинці, але все одно виявилися в лідерах дорогих пропозицій. Найдорожче продає газ своїм споживачам «Одесагаз-Поставки» – 6,85 грн/куб. м.

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