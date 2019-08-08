Заходи за участю Зеленського обійшлися державі у понад 700 тис. грн



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Президент Володимир Зеленський Фото: Главком

На заходи за участі дипломатичних представників іноземних держав, зокрема, було витрачено 396,2 тис. гривень

Заходи за участю президента України Володимира Зеленського, які проводилися протягом більше двох місяців, обійшлися державі у понад 700 тис. грн.

Про це повідомили в Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит «Унн».

«Касові видатки Державного управління справами з 20 травня по 30 липня 2019 року на забезпечення заходів за участю президента України Володимира Зеленського становили 724,2 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що при цьому на заходи за участі дипломатичних представників іноземних держав було витрачено 396,2 тис. гривень.

За інформацією видання, з дня інавгурації Зеленського, станом на 29 липня, закупівля квітів для заходів з його участю обійшлася у більш ніж 70 тис. гривень.

Нагадаємо, Державне управління справами веде переговори з виробником щодо виготовлення таблички «Офіс президента України» для адміністративної будівлі на вул. Банковій, 11, яка має замінити нинішню «Адміністрація президента України».

Додамо, що 1 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами