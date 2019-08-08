Заходи за участю Зеленського обійшлися державі у понад 700 тис. грн
На заходи за участі дипломатичних представників іноземних держав, зокрема, було витрачено 396,2 тис. гривень
Заходи за участю президента України Володимира Зеленського, які проводилися протягом більше двох місяців, обійшлися державі у понад 700 тис. грн.
Про це повідомили в Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит «Унн».
«Касові видатки Державного управління справами з 20 травня по 30 липня 2019 року на забезпечення заходів за участю президента України Володимира Зеленського становили 724,2 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що при цьому на заходи за участі дипломатичних представників іноземних держав було витрачено 396,2 тис. гривень.
За інформацією видання, з дня інавгурації Зеленського, станом на 29 липня, закупівля квітів для заходів з його участю обійшлася у більш ніж 70 тис. гривень.
Нагадаємо, Державне управління справами веде переговори з виробником щодо виготовлення таблички «Офіс президента України» для адміністративної будівлі на вул. Банковій, 11, яка має замінити нинішню «Адміністрація президента України».
Додамо, що 1 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами