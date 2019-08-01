Зеленський призначив Борзова керівником ДУСі



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Сергій Борзов вдруге очолить ДУСю

Раніше Борзов обіймав посаду заступника керівника Державного управління справами, а з 19 червня почав виконувати обов'язки очільника ДУСі

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

Відповідний указ №571/2019 оприлюдено на сайті глави держави.

«Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 року строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», - йдеться у документі.

Перед цим президент указом №569/2019 увільнив Борзова від тимчасового виконання обов’язків керівника ДУС, а указом №570/2019 звільнив його з посади заступника керівника ДУС. 20 червня Зеленський оголоcив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами і затвердив умови його проведення конкурсу. 11 червня глава держави звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова. Також нагадаємо, що колишній гендиректор «Артека» Борис Новожилов заявив, що вирішив узяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами (ДУС, чи, як частіше кажуть, ДУСя). Раніше повідомлялося також, що адвокат Олексій Шевчук, який захищав інтереси Геннадія Корбана, 27 червня подав документи на посаду керівника Державного управління справами.

Передісторія про Державне управління справами:

У 2000 році з метою зменшення управлінських витрат, скорочення апарату та на виконання завдань, зумовлених адміністративною реформою, відповідно до Указу президента України від 23 лютого 2000 року № 278 було утворено Державне управління справами як єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн. Новоутвореному Державному управлінню справами для виконання покладених завдань було передано в управління об’єкти державної власності.

Уже понад 10 років Державне управління справами здійснює покладені на нього функції та виконує завдання з підготовки і проведення протокольних заходів за участю президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, вищих посадових осіб України, інших держав, зарубіжних делегацій, а також забезпечує їх діяльність з виконання конституційних повноважень.

В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ, організацій та господарське товариство, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами (далі – підприємства). Їх діяльність з надання послуг та реалізації продукції і товарів дозволяє Державному управлінню справами виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі та спрямовувати кошти для наповнення державного бюджету.

Керівниками Державного управління справами президента були: