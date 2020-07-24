«Закарпатгаз» подає в суд на дев'ять тисяч споживачів



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«Невчасні розрахунки ставлять під загрозу безперебійне та безпечне газопостачання всієї області

Майже 40 тисяч клієнтів жодного разу не сплатили за послугу розподілу (доставки) газу. Сумарний борг цих осіб перевищує 19 млн грн. Станом на 24 липня, всі клієнти АТ «Закарпатгаз» боргують 38 млн грн. Компанія надіслала повідомлення про заборгованість найбільшим боржникам. Наразі триває підготовка матеріалів для передачі в суд по майже 9 тисячам споживачів.

Примусове стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат. Споживачу доведеться сплатити судовий збір, а також оплатити правничу допомогу. Таким чином, у більшості випадків сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з розподілу (доставки) газу. Наприклад, мінімальний розмір судового збору становить 2100 грн.

«На час карантину дійсно запроваджений мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу за борги. Однак, стягнення боргу у судовому порядку — немає. На жаль, ми змушені вдаватися до таких непопулярних методів, оскільки кошти, які надходять від плати за послугу з розподілу — єдине джерело фінансування діяльності компанії. Невчасні розрахунки ставлять під загрозу безперебійне та безпечне газопостачання всієї області», — прокоментувала комерційна директорка АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

Кошти, сплачені споживачами за розподіл газу, витрачаються на роботу аварійно-диспетчерської служби, ремонт та заміну газопроводів, повірку лічильників, обслуговування старих та встановлення нових газорозподільчих пунктів (ШГРП), сервісне обслуговування клієнтів тощо.

Сьогодні в Закарпатті 170 км газопроводів експлуатуються понад 40 років. Їх міняти слід першочергово. Крім того, газові підземні мережі в Закарпатті знаходяться під додатковим навантаженням. Сейсмологічна активність, систематичні паводки та підвищена кислотність грунтів – це ті чинники, які призводять до скорочення терміну експлуатації газових мереж та збільшення кількості аварійних ситуацій.

АТ «Закарпатгаз» — газорозподільна компанія, яка обслуговує 275 тисяч споживачів у категорії «населення», 2 тисячі бюджетних організацій та майже 5 тисяч промислових та комунальних об’єктів. Крім того, послугами АТ «Закарпатгаз» користуються 10 об’єктів теплокомуненерго, а також майже 600 релігійних організацій краю. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, становить 7,5 тис км.