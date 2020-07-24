Справа Марківа: стала відома дата засідання апеляційного суду



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В Італії апеляційний суд у справі Віталія Марківа почнеться у вересні

Розглядати справу буде апеляційний суд присяжних Мілана

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Віталія Марківа запланували на 29 вересня. Про це в п'ятницю, 24 липня, повідомила журналістка Ольга Токарюк, яка висвітлює справу Марківа.

За інформацією з власних джерел журналістки, попередньо планується два засідання, 29 вересня та 1 жовтня.

Розглядати справу буде апеляційний суд присяжних Мілана.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.