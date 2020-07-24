Катастрофа винищувача СУ-27 на Житомирщині: ДБР дали ще рік на розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Падіння винищувача Су-27 на Житомирщині взимку 2018 року. Фото порталу Scramble Magazine

Майже півтора року слідство шукає винних у резонансній авіакатастрофі

Печерський районний суд Києва продовжив до 15 червня 2021 року термін досудового розслідування за фактом катастрофи військового літака СУ-27, в якій загинув начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України Олександр Фоменко.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 2 червня.

Справу веде Головне слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке встигло допитати 148 свідків; п’ять разів оглянути місце падіння військового літака і стільки ж провести слідчих експериментів; домогтися призначення шести експертиз.

На момент винесення ухвали ДБР нікому не вручало повідомлення про підозру.

У поданому клопотанні слідчий ДБР наполягав на продовженні терміну розслідування справи ще на один рік. За цей час слідство повинно перевірити технічний стан авіаційної техніки, обладнання аеродрому, іншого технічного обладнання, що використовувалось під час проведення польотів; дослідити дії командира військової частини А1435 та повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України щодо прийняття рішення про проведення польотів; отримати висновки судової комплексно-комісійної військової та додаткової комісійної судової військової та комісійної судово-психіатричної експертиз.

«Обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, необхідні для прийняття законного рішення, є виняткова складність провадження, яка полягає у відсутності висновків необхідних експертиз, тому існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування», - сказано у судовій ухвалі.

Як повідомляв «Главком», влітку 2019 року Державне бюро розслідувань перевіряло причетність державного підприємства «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт» до катастрофи військового літака СУ-27, яка сталася 15 грудня 2018 року у Житомирській області.

Зокрема, слідчі ДБР з’ясували, що 24 червня 2016 року завод «Мігремонт» закінчив середній ремонт з модернізацією військового літака СУ-27 (заводський номер 36911021308). Водночас протягом 2016-2018 років «Мігремонт» уклав низку договорів, за якими закуповувалися частини та механізми невідомого походження та сумнівної якості, в тому числі на літак СУ-27.

Окремі суб`єкти господарювання, які поставляли комплектуючі не мали матеріально-технічної бази для власного виробництва поставлених комплектуючих. Зокрема, ТОВ «НВП «Спецсервіс, яке провадить свою фінансово-господарську діяльність у сфері торгівлі авіаційними запчастинами та агрегатами, починаючи з 2016 року здійснило ряд поставок на ДП «Мігремонт».

Як стверджує слідство, переважна більшість поставлених запчастин мають російське походження, офіційно на територію України не імпортувалися та були закуплені «Спецсервіс» у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, частина авіатоварів були придбані у ТОВ «Стім Юніон» та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.