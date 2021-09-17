«Закарпатгаз» встановив 23 нових газорегуляторних пункти шафового типу виробництва RGC Production

Газорегуляторні пункти шафового типу забезпечують коректну та безпечну роботу газових приладів

З початку року «Закарпатгаз» встановив 23 нових газорегуляторних пункти шафового типу (ШГРП). Сучасне інноваційне обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production було встановлене на заміну замортизованим спрацьованим пунктам, що вичерпали термін експлуатації.

Планом розвитку АТ «Закарпатгаз» передбачено заміну ШГРП у 29 населених пунктах Ужгородського, Мукачівського та Тячівського районів області. Нове обладнання дозволить здійснювати безперебійну та безпечну доставку блакитного палива до 6350 споживачів.

«ШГРП RGC Production мають багатоступеневий захист, мінімізують витоки газу та аварійні ситуації, – зазначив начальник відділу інвестицій ВТУ АТ «Закарпатгаз» Микола Івасій. – Що це означає для споживача? Саме ШГРП забезпечують коректну та безпечну роботу газових приладів, що розраховані на споживання природного газу низького тиску. Фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею енергоносія споживачам».

Оновлення ШГРП проводиться в рамках інвестиційної програми – Плану розвитку підприємства. Вартість обладнання з проведенням комплексу монтажних робіт складає близько 8,2 млн. грн. Відповідно до чинного законодавства, дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу, тому оплата споживачами послуги з розподілу газу забезпечує вчасне проведення редизайну газових мереж. У планах до кінця року змонтувати ще 21 об’єкти.