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    Майже 300 тис.грн переплати: Бердянський геріатричний пансіонат позивається до столичного газопостачальника

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    Згідно з судовою ухвалою, відповідачем виступає ТОВ &laquo;Темиргаз Збут&raquo; - Майже 300 тис.грн переплати: Бердянський геріатричний пансіонат позивається до столичного газопостачальника

    Згідно з судовою ухвалою, відповідачем виступає ТОВ «Темиргаз Збут»

    Фото: kyivgaz.ua

    У прокуратурі зазначають, що постачальник неправомірно збільшив вартість поставленого природного газу після укладення договору

    Бердянська окружна прокуратура позивається до київського підприємства-газопостачальника. Позов поданий в Господарський суд Києва в інтересах Запорізької ОДА, Запорізької обласної ради та Комунальної установи «Бердянський геріатричний пансіонат». Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

    У прокуратурі кажуть, що постачальник неправомірно збільшив вартість поставленого природного газу після укладення договору. Через це йому було переплачено майже 300 тисяч гривень.

    Тепер прокуратура хоче стягнути ці кошти у судовому порядку.

    «Підставою звернення прокурора до суду стало порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині неправомірного збільшення вартості поставленого природного газу після укладення договору, внаслідок чого переплачено 300 тис. грн. бюджетних коштів», – зазначається у повідомленні.

    Суд уже відкрив відповідне провадження. Згідно з судовою ухвалою, відповідачем виступає ТОВ «Темиргаз Збут».

    Нагадаємо, у липні 2021 року сукупний борг облгазів перед Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ) сягнув 9,2 млрд грн.

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    Теги: Запоріжжя прокуратура Київ суд газ
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    Майже 300 тис.грн переплати: Бердянський геріатричний пансіонат позивається до столичного газопостачальника