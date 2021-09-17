Майже 300 тис.грн переплати: Бердянський геріатричний пансіонат позивається до столичного газопостачальника

У прокуратурі зазначають, що постачальник неправомірно збільшив вартість поставленого природного газу після укладення договору

Бердянська окружна прокуратура позивається до київського підприємства-газопостачальника. Позов поданий в Господарський суд Києва в інтересах Запорізької ОДА, Запорізької обласної ради та Комунальної установи «Бердянський геріатричний пансіонат». Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

У прокуратурі кажуть, що постачальник неправомірно збільшив вартість поставленого природного газу після укладення договору. Через це йому було переплачено майже 300 тисяч гривень.

Тепер прокуратура хоче стягнути ці кошти у судовому порядку.

«Підставою звернення прокурора до суду стало порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині неправомірного збільшення вартості поставленого природного газу після укладення договору, внаслідок чого переплачено 300 тис. грн. бюджетних коштів», – зазначається у повідомленні.

Суд уже відкрив відповідне провадження. Згідно з судовою ухвалою, відповідачем виступає ТОВ «Темиргаз Збут».

Нагадаємо, у липні 2021 року сукупний борг облгазів перед Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ) сягнув 9,2 млрд грн.



