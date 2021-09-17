В одній з країн колишнього СРСР зафіксовано масштабний викид небезпечного газу

За кількістю викидів метану Туркменістан поступається лише Венесуелі та Лівії

Геоаналітична компанія Kayrros SAS зафіксувала за допомогою супутників метанову хмару поруч із газопроводами, що прокладені з Туркменістану до Росії та Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Востаннє велику хмару метану було зафіксовано 31 серпня поблизу газопроводу «Північна Азія – Центр». Швидкість викидів у цій зоні склала 172 тонни на годину. У той же день було виявлено ще один, дрібніший витік із труб, що постачають газ до Китаю – там рівень викидів метану склав 50 тонн на годину.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, за кількістю парникових газів на одиницю енергії Туркменістан поступається тільки Венесуелі та Лівії. Організація вважає, що усунути три чверті викидів метану від нафти і газу допоможе модернізація інфраструктури трубопроводів і підприємств.

Зазначимо, що Туркменістан звинувачують у величезних витоках метану не вперше. Наприкінці липня аналітики з Kayrros SAS зафіксували хмару парникового газу приблизно в 100 км від казахстанського мегаполісу Алма-Ата. Тоді рівень викидів у зоні витоку склав 200 тонн на годину.

Нагадаємо, Туркменістан входить до четвірки світових лідерів за запасами газу і, на думку аналітиків, є головним у світі осередком метанових викидів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив посла у Туркменістан.

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