У Києві пройшла конференція «Український бiометан: як розпорядитися потенціалом біоенергетики»

Захід відбувся в рамках екологічного проекту Green Deal

У круглому столі «Український бiометан: як розпорядитися потенціалом біоенергетики» взяли участь глава біоенергетичних асоціації України Георгій Гелетуха, радник голови правління «Нафтогаз України» з питань розвитку низьковуглецевого бізнесу Олексій Рябчин, президент «МХП Еко Енерджі» Олександр Домбровський і заступник керівника водневого проекту Регіональної газової компанії Ігор Гоцик.

«В даний час ми працюємо над підключенням чотирьох біометанових заводів до газорозподільних мереж у Вінницькій, Хмельницькій Чернігівській областях. Це перше важливе питання – необхідно розробити нові технологічні карти, зрозуміти, як будуть працювати всі мережі при біометані. Друге важливе питання – редизайн, оптимізація мереж: адже тут йдеться про безпеку споживачів», – сказав Ігор Гоцик.

Як розповів в ході конференції Георгій Гелетуха, в даний час загальні потужності біоенергетики в Україні – всього 111 МВт (для порівняння: у сонячної енергетики – 7,3 ГВт). Біогазовий потенціал країни тільки при використанні відходів сільгоспвиробництва – 7,8 млрд кубометрів газу в рік, якщо додати до них харчові відходи – потенціал вже 9,8 млрд кубів.

«Ми можемо забезпечити за допомогою бiометану 25% власних потреб в газі. У Європі вже зараз використовується 2,5 млрд кубометрів бiометану щорічно, потреби в ньому до 2030 року складуть 38 млрд кубів. Країнам ЄС доведеться цей газ купувати, а у нас для бiометану прекрасні можливості, Україна – найбільша аграрна країна в Європі, крім того, у нас розвинена газова магістральна мережа, – сказав Георгій Гелетуха.

Втім, як зазначили учасники заходу, виробляти бiометан з біогазу поки що досить затратно: в біогазі в середньому 50% метану і 40% вуглекислого газу, і необхідна складна система очищення. Тому більшість виробленого в країні біогазу використовуються в котельнях, без будь-якого очищення.