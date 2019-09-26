Закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій опублікували в «Голосі України»



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Зеленський підписав цей законопроект 23 вересня

Документ набуде чинності через три місяці з дня опублікування

Законопроект №1050 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню», що передбачає скасування ліцензій операторам телекомунікацій, опублікований у виданні Голос України.

Документ набуде чинності через три місяці з дня опублікування.

Законом усувається законодавча колізія норм закону про ліцензування і закону про телекомунікації, а саме виключається з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері телекомунікацій. Документом передбачено замінити ліцензування видів діяльності в сфері телекомунікацій на надання повідомлення суб'єктами господарювання.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський підписав цей законопроект 23 вересня.

Так, Верховна рада 18 вересня підтримала в другому читанні законопроект №1050, за документ проголосували 349 парламентаріїв.

Нагадаємо, даний закон парламент прийняв за основу 10 вересня. Нардепи також схвалили підготовку документа до другого читання за скороченою процедурою.

Крім того, 19 вересня Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2035 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям». За проект закону проголосували 290 депутатів.