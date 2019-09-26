У Британії опозиція підтримала проведення загальних виборів



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Корбін заявив, що Джонсон повинен піти зі своєї посади «на благо Великої Британії»

Лідер опозиції не проти загальних виборів, якщо Джонсон отримає відстрочку Brexit

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що підтримає проведення загальних виборів за умови, що прем'єр Борис Джонсон спочатку отримає відстрочку для виходу країни з ЄС.

Про це Корбін заявив, виступаючи в середу в британському парламенті.

«Він (Джонсон - ІФ) говорить, що хоче загальні вибори, я теж хочу загальні вибори. Це дуже просто, якщо він хоче вибори, то він повинен отримати продовження (терміну виходу Великої Британії з ЄС - ІФ), і тоді давайте проведемо це голосування», - зазначив лідер лейбористів.

Корбін додав, що Джонсон повинен піти зі своєї посади «на благо Великої Британії».

Раніше в середу Джонсон закликав членів парламенту або допомогти йому виконати вихід з Євросоюзі або - піти на дострокові вибори.

«Я заявляю, що пора виконати Brexit. Альтернатива цьому - голосування щодо довіри уряду, і в такому випадку - вас чекає «судний день» наодинці з виборцями», - сказав він у парламенті, звертаючись до опозиції.

Джонсон підкреслив, що опозиціонери при бажанні вже ввечері в середу можуть запросити проведення голосування щодо довіри уряду. У такому випадку саме голосування можна буде провести вже в четвер. Відмова парламенту висловити довіру кабінету міністрів спровокувала би дострокові вибори, до яких вже не перший тиждень прагне Джонсон.

Джонсон націлений на те, щоб вивести Велику Британію з ЄС до 31 жовтня 2019 року, однак парламент прийняв закон, згідно з яким прем'єр повинен просити Брюссель про тримісячну відстрочку Brexit. Поки що Джонсон не погоджується на це.