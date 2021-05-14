Законопроєкт про промвикиди містить суттєві корупційні ризики, – еколог

«Терміни екомодернізації мають бути значно збільшені», – Берзіна

Законопроєкт про зниження промислових викидів (4197) має бути суттєво доопрацьований з урахуванням вітчизняних реалій та стану економіки. Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна.

За її словами, законопроєкт містить корупційні ризики, які мають бути усунені, інакше бізнес опиниться під шаленим тиском.

«Стосовно «відступу», ми писали чітки пропозиції, наполягаємо на тому, щоб умови відступу були чітко прописані. Якщо цього не буде зроблено, то це буде перша і велика можливість для невизначення, а це є корупційний ризик», – сказала Берзіна.

Вона також зазначила, що при підготовці законопроєкту його ініціатори не врахували надані екологами пропозиції щодо НДТМ.

«Про НДТМи – зверніть уваги, це дуже важливо – на базі яких робиться виснок, який по суті є вже документом, на підставі якого видається дозвільний документ, вони беруться нізвідки та йдуть в нікуди. У нас буде йти перелік умов для надання висновків та взагалі неврегульоване питання такого документу, як НДТМ. Ми надали чіткі грунтовні пропозиції стосовно цього, як це зробити належним чином, не порушуючи умови директиви, з урахуванням можливості застосування у тому числі наших найкращих доступних технологій», – пояснила Берзіна.

Окрім того, вона наголосила: терміни екомодернізації мають бути значно збільшені і влада повинна запропонувати бізнесу фінансову підтримку для її проведення, інакше підприємства змушені будуть закриватись.

«Коли бізнес буде волати «ми не можемо, це нереально для нас» і будемо ще потім відступати-відступати, відтерміновувати. Громадськість підтримує цей законопроєкт, він дійсно дуже важливий. Але ці три питання вони потребують суттєвого доопрацювання», – сказала Берзіна.

Раніше президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що законопроєкт про промислові викиди (№4167) має бути суттєво доопрацьований: потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію і забезпечити проведення екоперевірок підприємств в рамках загального законодавства.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.