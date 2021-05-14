Греція відкрила свої кордони: що варто знати туристам

Якщо в якомусь з регіонів країни буде спалах Covid-19, то влада буде змушена обмежити там пересування

З 14 травня в Греції скасували обмеження на подорожі країною

З 14 травня Греція відкрила свої кордони для туристів. Для в'їзду мандрівникам потрібно буде надати довідку про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест.

Туристичний сезон у Греції розпочнеться 15 травня. Як повідомив міністр туризму Харіс Теохаріс, в країні діятиме п'ять різних зон захисту.

Так, для в'їзду туристам потрібно:

Заповнити PLF (спеціальну форму) за 48 годин до вильоту;

Надати свідоцтво про вакцинацію, яке підтверджує завершення вакцинації не менше ніж за 14 днів до поїздки, чи негативний ПЛР-тест зроблений за 72 години до в'їзду в країну, чи довідку про одужання (тест на антиген);

Теохаріс повідомив, що українські туристи муситимуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою. За його словами, що будуть прийматися також сертифікати про вакцинацію за допомогою препаратів, які не сертифіковані до використання на території ЄС;

Окрім цього в Греції продовжується випадкове тестування для мандрівників на в'їздах до Греції з використанням алгоритму EVA.

З 14 травня в Греції скасували обмеження на подорожі країною. Туристам радять робити тести на Covid-19 перед подорожжю континентальною Грецією, проте це не обов'язково. Водночас мандрівникам, що прямують на острови, необхідно буде надати або негативний тест, зроблений протягом 72 годин після поїздки, або свідоцтво про вакцинацію.

Якщо в якомусь з регіонів країни буде спалах Covid-19, то влада буде змушена обмежити там пересування.

Тим часом, українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуває чинності з опівночі 15 травня. Про це повідомляє Держагенцію розвитку туризму України.

Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.