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    Економіка та фінанси

    Економіст розповів до чого призведе збільшення податків

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    Економіст розповів до чого призведе збільшення податків

    «Владі потрібно вивести бізнес з «тіні», а не заганяти його туди збільшенням податкового навантаження», – Кушнірук

    Податкові ініціативи уряду спрямовані на збільшення податкового тиску на промисловість і призведуть до її знищення. Про це написав економіст Борис Кушнірук в блозі на Ліга.

    «Якщо ідеї урядовців та пана Гетманцева про підвищення податків для промисловості будуть реалізовані, особливо з урахуванням проблем для бізнесу, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу, то не буде ні зростання економіки, ні підвищення доходів громадян, а доходи держбюджету згодом впадуть, тому що зростання податкового навантаження неминуче призводитиме до «тінізації» та зниження ділової активності», – написав Кушнірук.

    За його словами, підвищенням податків влада намагається збільшити надходження до держбюджету, проте при цьому надає значні преференції аграрним олігархам, наприклад, зменшила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%, внаслідок чого бюджет недоотримає щонайменше 5,5 млрд грн.

    Економіст наголосив: щоб збільшити надходження до бюджету, владі потрібно зламати корупційні схеми і вивести бізнес з «тіні», а не заганяти його туди збільшенням податкового навантаження.

    «Щоб не було проблем з виконання держбюджету, владі потрібно просто припинити діяти в інтересах аграрних олігархів і зламати безліч корупційних і «сірих» схем, які за останні два роки розрослися карколомними темпами», – зазначив Кушнірук.

    На думку економіста, згубна податкова політика та некомпетентні дії урядовців, які знищують вітчизняну промисловість, позбавляють країну майбутнього.

    «У зв'язку з професійною некомпетентністю та нерозумінням з боку урядовців та багатьох народних депутатів економічних закономірностей, Україну все далі штовхають у бік сировинної аграрної держави, з примітивною структурою економіки та все більшою технологічною відсталістю. У стратегічному вимірі вони нищать передумови для формування модерної, ефективної української держави, яку неможливо побудувати без потужної, наукоорієнтованої промисловості», – підсумував Кушнірук

    Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

    У Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

    Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко вважає, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

    Теги: податки депутат бюджет бізнес Олексій Гончаренко ПДВ
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