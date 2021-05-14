До Дня Європи біля Київської обладміністрації підняли прапор ЄС (фото)

Біля будівлі Київської ОДА відбулися урочисті заходи до Дня Європи в Україні

У п’ятницю, 14 травня, напередодні Дня Європи, біля будівлі Київської обласної державної адміністрації підняли прапор Європейського союзу. Честь зробити це випала кращим спортсменам Київщини, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«З кожним роком ми все більше розуміємо, що базові цінності Європейського союзу є близькими кожному українцю. Це повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини. Ці шість світоглядних принципів об’єднують нас з європейцями більше, ніж закони чи міждержавні угоди. Вони дають нам можливість остаточно розпрощатись з залишками радянського минулого. А також боротися з бюрократією та будь-якими проявами зневаги до людини», – сказав очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін під час свого виступу.

Як повідомлялося, цього року День Європи в Києві відзначатимуть 15 травня. Частина святкових подій, як і торік, проходитиме в онлайн- та офлайн-форматі.

День Європи в Україні офіційно відзначають із 2003 року у третю суботу травня. Шість базових цінностей ЄС зафіксовані в ст. 2 Договору про Європейський союз: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків».