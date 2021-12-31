Законопроєкти щодо промислового забруднення не відповідають українським реаліям – Федерація роботодавців

«Українська промисловість підтримує необхідність імплементації Директиви 2010/75/ЄС» – Федерація роботодавців

Наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, які мають на меті імплементувати Директиву 2010/75/ЄС. Проте ці проєкти не відповідають українським реаліям у частині строків переходу на європейські норми, тож мають бути суттєво доопрацьовані перед розглядом. Про це йдеться у «Візії бізнесу стосовно основних законодавчих ініціатив та політик у сфері навколишнього природного середовища, клімату і зменшення викидів парникових газів», яку презентували у ФРУ.

Так, законопроекти №6004, 6004-1, 6004-2 зобов’язують запровадити в Україні систему інтегрованих довкільних дозволів, йдеться у Візії. У порівнянні із чинним законодавством, для однієї установки передбачається отримання єдиного дозволу на всі види викидів, а нормативи викидів встановлюються відповідно до НДТМ – які максимально повно відповідають аналогічним НДТМ ЄС.

«Українська промисловість підтримує необхідність імплементації Директиви 2010/75/ЄС та перехід на нову систему вимог НДТМ. Однак ключовим питанням залишається строк переходу на таку систему. Адже сама Директива передбачає затвердження національних перехідних планів без будь-яких обмежень у строках», – підкреслюють у ФРУ.

Там нагадують: країни ЄС здійснювали поступовий перехід на нові екологічні нормативи упродовж декількох десятиліть та за активної підтримки держави. Зокрема, Польща здійснювала перехід 20 років, Словаччина – 17. Тому для українських підприємств необхідно передбачити більш тривалий період для переходу на такі нормативи (мінімум – 15 років).

«Водночас, законопроекти №6004, 6004-2 пропонують абсолютно нереальний строк переходу у 7 років, а автоматизований моніторинг викидів в режимі реального часу (який дуже часто означає встановлення новітнього обладнання) запроваджується із введенням у дію закону», – наголошують у ФРУ.

У Федерації зазначають: найбільш оптимальним законопроєктом у цій сфері є №6004-1, який містить ряд ключових для бізнесу норм.

«При цьому законопроект №6004-2 також може бути підтриманий. Але якщо максимальні строки відступу, передбачені проєктом, будуть залежати від типу модернізації та становити від 7 до 15 років, а НДТМ для конкретних видів діяльності та операторів установок почне діяти через 2 роки після введення в дію висновків НДТМ (з урахуванням строку відступу)», – підкреслюють у ФРУ.

Там також зазначили: відповідні законопроєкти повинні передбачати норми щодо розробки НДТМ, які будуть враховувати як відповідний технологічний потенціал та інвестиційні можливості української промисловості, так і сучасні підходи, досвід розробки та впровадження НДТМ у Європейському Союзі.

Раніше Європейська бізнес асоціація заявила, що українська влада намагається саботувати екологічні реформи в Україні шляхом розробки законопроєктів, які не можуть бути ухвалені. Так, згідно з аналізом ЕВА, проєкти №6004 та №6004-2 створюють передумови для появи нових корупційних ризиків, адже вони майже повністю дублюють тричі провалений народними депутатами законопроєкт №4167, який містив вибіркову імплементацію положень Директиви 2010/75/ЄС, а також нереалістичні терміни переходу на нові амбіційні екологічні стандарти без урахування європейського досвіду.