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    Президент Естонії анонсував візит до України на тлі загострення з РФ

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    Естонський президент Алар Каріс планує відвідати Україну на початку 2022 року - Президент Естонії анонсував візит до України на тлі загострення з РФ

    Естонський президент Алар Каріс планує відвідати Україну на початку 2022 року

    фото: pnk.tv

    Українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля щодо інтеграції до ЄС, наголосив президент Естонії

    Президент Естонії Алар Каріс відвідає Україну у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба естонського президента.

    На зустрічі з естонським дипломатом Матті Маасікасом, який є головою представництва ЄС у Києві, президент Естонії заявив, що українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля щодо інтеграції до Європейського Союзу.

    «Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України в ЄС та право українців вирішувати, у яких союзах вони хочуть перебувати», – сказав на зустрічі Каріс.

    На зустрічі також було заявлено, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи, і що постійна підтримка світовою громадськістю територіальної цілісності та суверенітету України є важливою.

    У пресслужбі додали, що естонський президент Алар Каріс планує відвідати Україну на початку 2022 року.

    Напередодні естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці.

    Також естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.

    Ще президент Естонії відповів на вимоги Росії.

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    Теги: ЄС Естонія політика українці Україна президент
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    Президент Естонії анонсував візит до України на тлі загострення з РФ