Президент Естонії анонсував візит до України на тлі загострення з РФ

Естонський президент Алар Каріс планує відвідати Україну на початку 2022 року

Українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля щодо інтеграції до ЄС, наголосив президент Естонії

Президент Естонії Алар Каріс відвідає Україну у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба естонського президента.

На зустрічі з естонським дипломатом Матті Маасікасом, який є головою представництва ЄС у Києві, президент Естонії заявив, що українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля щодо інтеграції до Європейського Союзу.

«Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України в ЄС та право українців вирішувати, у яких союзах вони хочуть перебувати», – сказав на зустрічі Каріс.

На зустрічі також було заявлено, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи, і що постійна підтримка світовою громадськістю територіальної цілісності та суверенітету України є важливою.

У пресслужбі додали, що естонський президент Алар Каріс планує відвідати Україну на початку 2022 року.

Напередодні естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці.

Також естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.

Ще президент Естонії відповів на вимоги Росії.