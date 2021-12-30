За рік екології Київщини завдано збитків на 138 млн грн

У 2021 році було сплачено 5,5 млн грн штрафів

У 2021 році Державна екологічна інспекція столичного округу здійснила 1745 перевірок, за результатами яких було розраховано понад 138 млн грн збитків. Про це повідомляє інспекція у підсумках своєї роботи за рік.

Екологічними інспекторами було складено 1309 протоколів про адміністративні порушення.

Накладено штрафні санкції на 1246 порушників природоохоронного законодавства.

Зазначається, що у порівнянні з 2020 роком цьогоріч фахівцям Державної екологічної інспекціі столичного округу вдалося збільшити динаміку стягнутих збитків у 15 разів. У 2021 році сплачено 5,5 млн грн, у 2020-му – 357 тис. грн.

У 2021 році інспекція посилила правову роботу: подано 63 позови до судів регіону на суму понад 14 млн грн.

У 2021 році Держекоінспекція столичного округу збільшило динаміку надходжень до місцевих бюджетів в результаті роботи. Так, до бюджету Києва надійшло 1,039 млн грн, що становить 419% плану виконання (при запланованих – 250 тис. грн). До бюджету Київської області – 3,789 млн грн, що становить відповідно 363% плану виконання (при запланованих – 1,042 млн грн).

Як повідомлялося, Державна екологічна інспекція Столичного округу протягом одного тижня грудня розрахувала понад 6,5 млн грн збитків, завданих довкіллю водокористувачами Київської області.