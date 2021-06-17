Над Африкою виявили хмару небезпечного газу

Хмара газу рухалася зі швидкістю 65 тонн на годину і поставила антирекорд по шкідливим викидам в ПАР

В районі вугільних шахт в ПАР з супутника виявили величезну хмару метану. За даними паризької аналітичної компанії Kayrros SAS, одночасна концентрація небезпечного газу над африканською країною дорівнювала обсягом викидів від 260 тисяч автомобілів, що рухаються зі швидкістю 95 кілометрів на годину, пише Bloomberg.

Шлейф метану помітили 10 травня приблизно в 125 кілометрах на схід від промислового підприємства Sasol, яке займається видобутком корисних копалин, хімічної і паливної промисловістю, енергетикою.

Хмара газу рухалася зі швидкістю 65 тонн на годину і поставила антирекорд по шкідливим викидам в ПАР з початку 2021 року. Представники Sasol запевнили, що датчики приладів на шахтах перевищення граничних норм викидів в той день не фіксували.

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, проблему ПАР можна пом'якшити, якщо підприємства почнуть вловлювати газ і залучати його у вторинне використання для вироблення електроенергії, сушки вугілля, палива для котлів. Для ПАР, яка до сих пір сильно залежить від вугілля, екологічні технології можуть забезпечити до 80 відсотків потреби в електроенергії.

Метан вважають однією з головних причин виникнення глобального парникового ефекту. Газ за перші 20 років перебування в повітрі вловлює приблизно в 84 рази більше тепла, ніж CO2 (вуглекислий). За прогнозами Global Methane Initiative (Глобальної ініціативи по метану), до кінця десятиліття вуглевидобувна галузь буде виробляти близько десяти відсотків усього метану від діяльності людства.

Ще одним великим джерелом небезпечного газу вважається тваринництво - на нього припадає близько 15 відсотків викидів. У червні американський харчової гігант Cargill анонсував продаж спеціальних намордників для корів, які вловлюють метан з дихання і відрижки худоби