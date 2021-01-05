Запоріжжя: люди не платять за послуги з доставки газу, вручено 80 тис. попереджень

Вже скеровано до суду 300 позовних заяв про примусове стягнення, які потім будуть направлені до приватного виконавця

«Запоріжгаз» почав судово-претензійну работу з боржниками

У зв’яку з тим, що борг споживачів перед АТ «Запоріжгаз» сягнув майже 10 млн. грн, компанія примусово стягуватиме вказану заборгованість в судовому порядку.

Майже 80 тис попереджень вручено особисто боржникам, які взагалі не сплачували за послугу доставки газу або припинили сплачувати після першого кварталу цього року. Вже скеровано до суду 300 позовних заяв про примусове стягнення, які потім будуть направлені до приватного виконавця.

«На сьогоднішній день загальна сума боргу за доставку газу від початку року складає майже 10 млн. грн. Якщо споживачі протягом кількох місяців не сплачують послугу доставки газу і не пишуть заяву на реструктуризацію боргу, вони мають всі шанси сплатити цю послугу в судовому порядку», – розповідає комерційний директор АТ «Запоріжгаз» Антон Кій.

Послугу доставки газу потрібно сплачувати вчасно до 20 числа кожного місяця. Якщо споживач не може вчасно сплачувати за послуги газорозподільній компанії, він може написати заяву на реструктуризацію боргу і сплачувати його частинами. Але ні в якому разі не можна ігнорувати борг та досудові попередження. Адже якщо справа дійде до суду, це потягне за собою додаткові фінансові витрати. Сума боргу, судовий збір 2,1 тис.грн. та 10% від суми боргу – такі витрати несуть боржники, чиї справи передали до суду. Також субсидіанти втрачають субсидію.

В умовах карантину компанія змушена застосовувати примусові методи стягнення заборгованості. Брак коштів через борги споживачів тягне за собою неповне виконання намічених планів з ремонту та реконструкції мережі газопостачання. Адже кошти за доставку газу включають в себе витрати на забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, необхідного технічного оснащення служб, придбання матеріалів для здійснення ремонтів та реконструкції газорозподільної мережі, а також безперебійного газопостачання в опалювальний сезон.

АТ «Запоріжгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.