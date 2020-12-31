Втручання в роботу лічильників: «Запоріжгаз» нарахував понад 13 млн грн збитків

У Запоріжжі та області в результаті проведення експертиз виявлено 448 втручань в роботу лічильників з боку споживачів

З початку року представниками ДП «Запоріжстандартметрологія» спільно з АТ «Запоріжгаз» було проведено повірку 20 тис. приборів обліку. Тільки у 2020 році понад 7900 лічильників були визнані непридатними до подальшого використання.

В результаті проведення експертиз лічильників виявлено 448 втручань в роботу лічильників з боку споживачів. Зрив пломб приладу обліку, встановлення фальшивих пломб, підрив скла лічильного механізму, пошкодження відлікових коліщат, встановлення вбудованих магнітів – це найбільш поширені способи втручання в роботу приладів обліку газу. Сума завданих збитків сягнула понад 13 млн грн. Про це повідомляється в пресрелізі «Запоріжгазу».

«Процедура повірки дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та платити за фактично спожитий газ. В залежності від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За дотриманням строків повірки слідкує Оператор ГРМ, проте самі споживачі також мають стежити за роботою лічильника. Якщо є зауваження до роботи приладу, необхідно звертатися до сервісного центру повірки лічильників», – розповів Володимир Верещак, головний метролог АТ «Запоріжгаз».

В ході повірки лічильників, якщо виникає підозра на втручання, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією, в якій беруть участь представники державного підприємства «Запоріжстандартметрологія». Також на експертизу обов’язково запрошується власник лічильника газу. У разі підтвердження факту втручання в роботу лічильника споживачу нараховуються до сплати вартість послуг з експертизи лічильника та збитки за несанкціоноване використання газу.

Окрім суми збитків, порушнику доведеться сплатити послуги з відключення, відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами.

Нагадаємо, що будь-яке втручання в роботу мережі газопостачання може стати причиною витоку газу, що несе за собою загрозу здоров’ю та життю людей.

АТ «Запоріжгаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис. км.

У 2019 АТ «Запоріжгаз» доставило 490 тис. своїх клієнтів майже 1 млн куб. м газу. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, складає 10 тис. км.