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    Економіка та фінанси

    SkyUp відкриє нові рейси в п'ять країн Європи

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    SkyUp відкриє нові рейси в п'ять країн Європи - SkyUp відкриє нові рейси в п'ять країн Європи
    SkyUp відкриє нові рейси в п'ять країн Європи

    SkyUp вже відкрив продажу квитків на перший напрямок Київ – Гамбург

    Комісія Державіаслужби України схвалила заявки SkyUp на виконання регулярних польотів за 11 маршрутами в п'ять країн Європи.

    Про це повідомляє avianews.com.

    Водночас регулятор вирішив анулювати права Bravo Airways на лінії Київ – Лондон і Київ – Нюрнберг, а також Anda Air на маршрут Київ – Нюрнберг, які не використовуються понад рік.

    Комісія це зробила, аби квоту, що звільнилась, можна було передати SkyUp.

    Авіакомпанії дозволили відкрити вісім маршрутів з Києва та по одному із Запоріжжя, Львова та Одеси. Всі права починають діяти з 2021 року на необмежений термін.

    • Київ – Лондон: тричі на тиждень;
    • Київ – Марсель: двічі на тиждень;
    • Київ – Острава: тричі на тиждень;
    • Київ – Брно: двічі на тиждень;
    • Київ – Підгірці: тричі на тиждень;
    • Київ – Гамбург: тричі на тиждень;
    • Київ – Нюрнберг: двічі на тиждень;
    • Київ – Ганновер: тричі на тиждень;
    • Запоріжжя – Берлін: двічі на тиждень;
    • Львів – Мюнхен: двічі на тиждень;
    • Одеса – Мюнхен: двічі на тиждень.

    Наразі SkyUp вже відкрив продажу квитків на перший напрямок з даного списку – Київ – Гамбург. Авіакомпанія має намір полетіти по цьому маршруту з 29 травня 2021 року.

    Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

    Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

    Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в ЄвропуУ грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Теги: Запоріжжя Київ Єгипет Одеса Львів Париж лоукостери авіаперевезення SkyUp
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