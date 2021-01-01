SkyUp відкриє нові рейси в п'ять країн Європи

SkyUp вже відкрив продажу квитків на перший напрямок Київ – Гамбург

Комісія Державіаслужби України схвалила заявки SkyUp на виконання регулярних польотів за 11 маршрутами в п'ять країн Європи.

Про це повідомляє avianews.com.

Водночас регулятор вирішив анулювати права Bravo Airways на лінії Київ – Лондон і Київ – Нюрнберг, а також Anda Air на маршрут Київ – Нюрнберг, які не використовуються понад рік.

Комісія це зробила, аби квоту, що звільнилась, можна було передати SkyUp.

Авіакомпанії дозволили відкрити вісім маршрутів з Києва та по одному із Запоріжжя, Львова та Одеси. Всі права починають діяти з 2021 року на необмежений термін.

Київ – Лондон: тричі на тиждень;

Київ – Марсель: двічі на тиждень;

Київ – Острава: тричі на тиждень;

Київ – Брно: двічі на тиждень;

Київ – Підгірці: тричі на тиждень;

Київ – Гамбург: тричі на тиждень;

Київ – Нюрнберг: двічі на тиждень;

Київ – Ганновер: тричі на тиждень;

Запоріжжя – Берлін: двічі на тиждень;

Львів – Мюнхен: двічі на тиждень;

Одеса – Мюнхен: двічі на тиждень.

Наразі SkyUp вже відкрив продажу квитків на перший напрямок з даного списку – Київ – Гамбург. Авіакомпанія має намір полетіти по цьому маршруту з 29 травня 2021 року.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу. У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.