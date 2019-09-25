Збитки «Хмельницькгазу» протягом року зросли вдвічі



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Сума збитків компанії сягнула 480 млн грн

Збитки АТ «Хмельницькгаз» за 6 місяців 2019 року склали 214 млн грн, що на 122 млн грн більше, ніж торік. Відтак, 2019 рік став уже шостим роком поспіль, відколи НКРЕКП встановив для газорозподільної компанії економічно необгрунтований тариф: за цей час сума збитків сягнула вже 482 млн грн. Як зазначають у компанії, наразі створена НКРЕКП фінансова криза призвела до того, що новий опалювальний період може опинитись під загрозою. Відтак, «Хмельницькгаз» змушений подати позови до суду про стягнення збитків з НКРЕКП та компенсацію недоотриманої тарифної виручки.

У 2019 році на обслуговуванні АТ «Хмельницькгаз» майже 17, 7 тис. км газових мереж, з яких майже 1,2 тис. км повністю вичерпали свій ресурс. Тож потребують негайної заміни, адже є потенційно небезпечними. Крім того, першочергово необхідно замінити і понад 3 тис. км газогонів, прокладених понад 25-40 років тому. Негайної заміни потребують і 197 газорозподільчих пунктів в області, адже за період неперегляду тарифу, кількість замортизованого та практично непридатного обладнання збільшилась в півтора рази. Відтак, відповідно зростає і ймовірність можливого виникнення аварійних ситуацій.

«Під час опалювального періоду у сотні разів зростає навантаження на газорозподільну систему Хмельниччини, яку почали будувати ще у 50-х роках минулого століття та яка вимагає постійних та значних капіталовкладень, - інформує технічний директор АТ «Хмельницькгаз» Дмитро Дідич. – Однак, через багаторічний неперегляд тарифу НКРЕКП, ми змушені обходитися лише першочерговими заходами та мізерними коштами з існуючого тарифу на розподіл. Відтак, робимо усе від нас залежне, щоб успішно пройти опалювальний період, який є вкрай відповідальним та не допустити виникнення аварійних ситуацій, а також гарантувати безберебійну доставку газу споживачам».

Наразі трудовий колектив, навіть в умовах хронічної нестачі тарифу на розподіл, підтримує газові мережі Хмельницької області та газорозподільче обладнання в належному стані. Замінено кородовані ділянки, проводиться усунення точкових витоків, а також збільшено контроль за вихідними параметрами тиску на обладнанні, проведено додаткові обстеження технічного стану газового обладнання. Однак, дані заходи є недостатніми та лише відтягують в часі необхідність їх заміни.

Через те, що НКРЕКП не переглядає тариф на розподіл, зарплати в «Хмельницькгазі» заморожені на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата в Хмельницькій області по промисловості зросла в 2 рази. Тож, з 2016 року, вимушено, через наднизьку оплату праці, з компанії звільнилися 1 416 працівників, а з початку 2019 року компанію покинули 245 висококваліфікованих спеціалістів.

«Трудовий колектив «Хмельницькгазу» неодноразово звертався до державного регулятора з проханням переглянути тариф на розподіл. Всі вони були проігноровані, - говорить фінансовий директор Олександр Храпицький. - Через заморожені тарифи зарплата газовиків у 2 рази менша середньої по промисловості в області та у 3 рази менша, ніж в електроенергетиці, тарифи для котрої також встановлює держрегулятор НКРЕКП».

Діючі тарифи на розподіл газу з року в рік поглиблюють кризу в газовій галузі, тому тарифний колапс – головна загроза нового опалювального сезону.

У компанії вважають, що вихід – один: переглянути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижче необхідного рівня, а рівень інфляції за 2015-2018 рр. в Україні склав 79,2%.

Наразі середній місячний платіж за газорозподіл у 2018 році по Хмельницькій області становить всього 73 грн, що майже в 2 рази нижче середних витрат на мобільний зв'язок та інтернет.