Ретроспективне зниження зеленого тарифу викличе негативну реакцію МВФ, - екс-народний депутат Домбровський



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Олександр Домбровський: Це правило поганого тону, коли країна змінює тарифи заднім числом

Якщо новий парламент почне приймати закони, які змінять встановлені раніше правила для інвесторів зеленої енергетики, і тариф різко буде знижений як для нових, так і для вже працюючих проектів, то це вкрай негативно позначиться на галузі альтернативної енергетики і в цілому на інвесткліматі в Україні. Таку думку висловив екс-народний депутат, голова правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine Олександр Домбровський.

Глава найбільшого в країні об'єднання ВДЕ вважає, що ретроспективне зниження зеленого тарифу викличе негативну реакцію міжнародного співтовариства

«Відновлювана енергетика - це взагалі єдиний напрямок, куди інвестовані колосально великі кредитні ресурси Європейського банку, Європейського інвестиційного банку, багатьох європейських і міжнародних фондів. Це правило поганого тону, коли країна змінює тарифи заднім числом. Я вважаю, що це буде серйозним ударом по інвестиційному клімату країни, по інвестиційним можливостям», - зазначив Домбровський.

«Я переконаний, що в разі такого ретроспективного прийняття буде дуже негативна реакція міжнародних інститутів, починаючи від ЄБРР і, мабуть, завершуючи МВФ, який визначає правила стабільної гри для кожної країни», - підкреслив Олександр Домбровський.

За його словами, минуле скликання Верховної Ради проголосувало законопроєкт, щоб усі нові великі проєкти альтернативної енергетики перейшли з 1 січня 2020 року на систему аукціонів.

«Аукціон - це той інструмент, який дасть мінімальну конкурентну ціну на ринку відновлюваної енергетики», - зазначив Олександр Домбровський.

Говорячи про питання розподілу компенсації за «зеленим тарифом» через НЕК «Укренерго» (проти чого виступають деякі промислові групи), Домбровський зазначив: «Така модель є класичною європейською моделлю. Вона використовується в більшості європейських країн».